«Sosta sui marciapiedi concessa in alcune vie e vietata in tante altre» 

I vigili urbani verificano le soste irregolari in via Sardegna, ma i residenti gridano all’ingiustizia: «Negli anni è stato tagliato il 50 per cento dei parcheggi ma in altre strade della città le auto, se gli spazi lo consentono, possono stare sopra i marciapiedi.

Le proteste vanno avanti da anni ma il caso è riemerso ieri mattina: la polizia municipale, con una attività di prevenzione servita a limitare al massimo quella repressiva (cioè le multe), ha controllato quanti in via Sardegna avessero lasciato l’auto sul largo marciapiede di destra (lato in salita). Anni fa questa strada e quelle limitrofe erano state coinvolte in un riordino urbanistico che aveva causato enormi disagi e polemiche: «Ricordiamo tutti – contesta Graziella Montisci, titolare dell’Hotel Aquarius – che comportò la cancellazione di metà dei parcheggi in una strada dove ci sono attività commerciali e di servizi». I residenti fanno il raffronto con altre zone: «Ad esempio nel tratto alto di via Satta, in via Asproni e via Lucania - dice Daniela Muntoni – la sosta delle auto sui marciapiedi è consentita con tanto di cartello: perché due pesi e due misure?». Da ciò, la proposta che giunge da via Sardegna: «Visto che qui un marciapiede è larghissimo – conclude Montisci - si adotti lo stesso sistema di via Cagliari: una striscia che delimita parcheggi ordinati per le auto sul marciapiede e il resto dello spazio lasciato a pedoni e ciclisti».

