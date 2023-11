Sosta, soldi persi per il ricorso 

La gara d’appalto del Comune di Arbus per la gestione dei parcheggi sulle spiagge della Costa Verde, Piscinas, Pistis e Torre dei Corsari, è legittima. L’ha stabilito il Tar con una sentenza dei giorni scorsi, a stagione turistica ultimata e a contratto scaduto. Al di là delle motivazioni che hanno dato ragione al gestore, l’impresa Safapa di Marco Saba, e al Comune si tratta di una vittoria a metà: l’amministrazione perde circa 40 mila euro dei 98 mila che avrebbe dovuto incassare dal gestore: gli stalli e i mesi di attività sono stati ridotti dalla vicenda giudiziaria e da parcheggi all’inizio fantasma.

La sentenza

Il Tar ha sgombrato il campo dalle contestazioni sollevate dalla ditta Dafne di Piergiorgio Zurru che, arrivato seconda alla gara d’appalto, ha chiamato in causa il Comune e la Safapa, prima in graduatoria. Per il ricorrente la vincitrice «doveva essere esclusa per aver dichiarato il falso in precedenti gare». Ricorso che ha portato all’interruzione del servizio dal 4 all’11 agosto per un provvedimento del Tar, poi la ripartenza «in attesa di entrare nel merito della vicenda», infine la sentenza. I giudici hanno richiamato l’attenzione su una sentenza dello scorso anno del Consiglio di Stato sulla medesima questione riconoscendo «legittimità e correttezza delle condotte contestate». In ogni caso «la Dafne avrebbe dovuto impugnare gli atti ritenuti lesivi, non l’ha fatto e neppure ha argomentato nel presente processo», scrivono i giudici. Ricorso improcedibile e spese compensate.

La perdita

Chiusa la vicenda giudiziaria, in Comune iniziano i conti sulla perdita dei fondi. In gioco entrano i numeri: appalto di 150mila euro, 381 stalli, ciascuno dal valore di 70 euro, dal primo luglio al 31 ottobre. La partenza 15 giorni dopo l’aggiudicazione, l’interruzione di una settimana e poi i parcheggi di Torre assegnati due mesi dopo. «Ringrazio i dipendenti – dice il sindaco, Paolo Salis – che hanno lavorato in piena estate per gli atti chiesti dal Tar. Col gestore chiariremo come procedere. Non possiamo affidare il servizio per il prossimo anno per compensare il mancato guadagno e l’introito per noi di 98mila euro». Sul piede di guerra la minoranza. «Il solito pasticcio – dice Agostino Pilia – che impoverisce le casse del Comune e a pagare sono i cittadini. Un errore aver pubblicato il bando in ritardo e con molte inesattezze. E che dire dell’inserimento nel bando dei parcheggi inesistenti di Torre? Affittare ciò che non si ha? Inconcepibile».

