Viale La Plaia.
03 febbraio 2026 alle 00:30

Sosta senza disco orario: raffica di multe 

Il cartello c’è su entrambi i lati da diversi anni, ma non tutti se ne accorgono. E le multe, se passa la polizia locale, fioccano. In viale La Plaia i parcheggi sono sì bianchi, ossia gratuiti, ma con una specifica: è obbligatorio segnalare l’inizio della sosta tramite il disco orario e non è possibile rimanere più di 30 minuti. Altrimenti la permanenza negli stalli non è a norma.

Ieri, almeno una decina di automobilisti hanno trovato la sorpresa sul parabrezza. E qualche vettura è stata anche rimossa col carro attrezzi per infrazioni multiple. La maggior parte dei veicoli sono stati spostati entro fine mattinata (la polizia locale è intervenuta poco dopo le 11), ma di pomeriggio c’erano ancora delle auto ferme da ore con la multa in vista. Segno di come il parcheggio non fosse certo per una sosta breve.

L’infrazione

Le multe a raffica di ieri in viale La Plaia sono in base all’articolo 7, comma 2d: parcheggio in zona disco orario oltre il tempo consentito, in quanto non è stato indicato quando è cominciata la sosta. Se pagata entro cinque giorni la sanzione è 29,40 euro, altrimenti si passa a 42 euro.

A essere stati multati sono stati frequentatori abituali della strada, ma anche chi non è a conoscenza della zona. «La striscia bianca effettivamente trae in inganno», ammette uno dei tanti che non si sono accorti dei cartelli all’inizio di viale La Plaia, piazzati pochi metri dopo le strisce pedonali. E non è così raro che passi una pattuglia per monitorare la regolarità della sosta.

