Sosta selvaggia sulle strisce: «Più controlli» 

Non si ferma la sosta selvaggia nelle strade cittadine e a farne le spese, ancora una volta, è viale Colombo. Gli incivili continuano a lasciare l’auto nel bel mezzo delle strisce poco distanti dalla rotatoria all’incrocio con via Marconi, con altissimi rischi per i pedoni.

«Qui ci vorrebbe una pattuglia dei vigili fissa o per lo meno un presidio tutto i giorni per qualche ora in modo da far capire agli automobilisti, a suon di multe, che nelle strisce non si deve parcheggiare» commenta Ivana Zedda, «invece purtroppo passano raramente. Tra l’altro le auto non si fermano nemmeno per farti attraversare. Io ogni volta che passo lì ho terrore di essere investita».I problemi peggiorano con il traffico di questo periodo che precede il Natale e soprattutto il mercoledì quando per la presenza del mercatino in via Della Musica, il flusso delle auto viene deviato in viale Colombo. E anche le richieste di un attraversamento pedonale rialzato non sono state accolte.

RIPRODUZIONE RISERVATA