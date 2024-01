Ciclabile trasformata in parcheggio selvaggio. È quello che succede ogni giorno in via Trieste, con la pista occupata dalle auto in sosta davanti alle attività commerciali nella strada del centro di Selargius. Un fenomeno che riguarda diverse zone della città: in via Parigi per esempio, dove la pista ciclabile viene utilizzata per i parcheggi d’emergenza davanti alla scuola, ma anche in via della Resistenza, e nel rione di Su Planu.

RIPRODUZIONE RISERVATA