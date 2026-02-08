VaiOnline
Sosta selvaggia sui percorsi pedonali, il centro storico è una giungla 

Non sono bastati nemmeno i dissuasori sistemati in alcune strade della città. E nemmeno proteste e segnalazioni. Laddove infatti i paletti in ferro non ci sono, i percorsi pedonali realizzati con la segnaletica in diverse strade del centro storico sono alla mercé delle auto. Da via Porcu a via Bonaria la scena è sempre la stessa: auto in sosta e pedoni costretti a passare in mezzo alla strada.

Unica eccezionale pare essere viale Colombo. Il lungo percorso pedonale realizzato nel lato destro della carreggiata con direzione viale Marconi sembra reggere all’assalto degli incivili e di fatto ha davvero migliorato la vivibilità della zona. I percorsi pedonali sono presenti in via Porcu, in via Martini e in via Zara. E poi in via Dante, in via Eleonora d’Arborea e in via Cavour. E ancora in via Regina Margherita, in via Umberto I tra via Regina Margherita e piazza Venezia, in via Pola. Altri percorsi pedonali sono stati poi realizzati in via Marconi da piazza Sant’Elena fino a via Merello dove sul lato opposto c’era solo uno stretto marciapiede e l’ultimo in via Trieste anche questo sempre occupato dalle auto.

