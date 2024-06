Sosta selvaggia, spiagge assediate 

E pensare che era solo il primo fine settimana di giugno e peraltro con il tempo incerto. Ma poco importa ai bagnanti che pur di assicurarsi la prima tintarella davanti al mare cristallino della spiaggia di Mari Pintau, hanno ben pensato di parcheggiare, come sempre, a bordo della litoranea e persino in curva, intralciando la visuale di chi procede dal senso opposto e con il grave rischio di incidenti.

Stessa scena al Poetto, dove sosta selvaggia ha regnato sovrana per tutto il weekend, soprattutto dalle parti della Bussola, complice la riattivazione delle soste a pagamento, dove peraltro si andava e veniva tranquillamente in contromano dalla rotatoria.

Assalto e caos

Caos assicurato quindi, sia da una parte che dall’altra della costa con l’allerta che resta altissimo per le prossime settimane, quando, in considerazione anche della chiusura delle scuole saranno tantissimi i bagnanti che prenderanno d’assalto le spiagge del litorale quartese.Ma se lo scorso fine settimana non era stato ancora predisposto il servizio di controllo dei vigili, da domenica si fa sul serio con le pattuglie che presidieranno il lungomare anche con l’ausilio del carro attrezzi.Il parcheggio selvaggio questa volta è andato in scena un po’ più in ritardo rispetto al solito ma già all’ora di pranzo la scena era la solita con una grande fila di auto ai bordi della litoranea.

Le proteste

«E sarà così fino a settembre su questo non c’è dubbio» dice Anna Concas 45 anni, al mare con i suoi due bambini, «hanno parlato di numero chiuso e di bus navette ma non mi sembra che sia cambiato niente. E ho sentito dire anche di dissuasori e vigili ma quel che è certo è che domenica non c’era nessuno».

Il progetto del numero chiuso e dei bus navetta è di fatto rimandato all’anno prossimo. L’iter burocratico richiede tempi lunghi ed era impossibile definire tutto in tempo per questa stagione. I vigili però arriveranno, così come arriveranno al Poetto.«Quello che si verifica ogni volta davanti alla Bussola» spiega un’altra bagnante Cristiana Sanna 53 anni, «è assurdo. Tralasciando la sosta selvaggia, secondo me la cosa più preoccupante sono le persone che per entrare a cercare parcheggio, prendono la rotatoria contromano, senza farsi alcun problema di causare incidenti. Ci vorrebbe una pattuglia fissa proprio in quel punto».

Strisce blu

E da sabato al Poetto, a Margine Rosso, nelle vie Levante, Ponente e Scirocco e a Kala e Moru sono entrati in vigore i parcheggi a pagamento. Per sostare nelle strisce blu, fino al 30 settembre bisognerà pagare 5 euro per una giornata intera e 3 euro per mezza giornata. Un euro invece è la tariffa oraria. Già dallo scorso anno erano stati estesi anche gli orari della sosta a pagamento dalle 9 e fino alle 19.In totale i parcheggi a pagamento distribuiti tra il Poetto e la costa, sono 419 e hanno carattere stagionale, da giugno a settembre.

