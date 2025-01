Sosta selvaggia, si moltiplicano le proteste in via del Redentore 

La scena è sempre la stessa tutti i giorni, da tanti anni. Auto in sosta vietata con le ruote sopra lo stretto marciapiede dei giardinetti, in via del Redentore. Una situazione che crea numerosi disagi a chi percorre quel tratto di strada a piedi o in macchina e agli abitanti della zona, molti dei quali sono rassegnati e altri invece continuano a chiedere interventi risolutivi in una via centralissima e quindi molto trafficata. «È una prassi», dice Ilaria Cogoni, abitante di via del Redentore, «eppure i cartelli di divieto ci sono. Molti di loro vivono a Monserrato e quindi sanno che lì non si può parcheggiare, ma lo fanno ugualmente. Se ci fossero controlli più severi e soprattutto multe più salate, ci penserebbero due volte».

Tra chi parcheggia in questo modo, dicono gli abitanti, c'è chi va ad accompagnare o prendere il proprio figlio nella scuola vicina e chi va al bar o a fare una commissione in uno dei negozi adiacenti. Secondo Arianna Paoletti, un’altra residente della zona, «non c’è rispetto neanche per le persone con problemi motori e gli anziani che quando transitano su quello stretto marciapiede devono schivare le auto parcheggiate rischiando di essere investite. Non serve educare al senso civico, bisogna multare a più non posso o portare via le auto col carro attrezzi».

