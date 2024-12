Sosta selvaggia, scatta la tolleranza zero 

Oltre cento sanzioni per la sosta selvaggia al mese, e il bilancio della Polizia locale è persino lievitato nell’ultimo periodo. «Abbiamo intensificato i controlli, la tolleranza ora è finita», avvisa l’assessore alla Viabilità di Selargius Gigi Gessa. Verifiche a tappeto su tutte le strade della città, a piedi e a bordo dei mezzi di servizio, con più vigili urbani a disposizione dopo le ultime assunzioni a tempo determinato fatte dal Comune.

Il fenomeno

Auto in sosta sopra il marciapiede e lungo le piste ciclabili le infrazioni più frequenti, ma anche sugli attraversamenti pedonali - compresi quelli rialzati - e negli stalli riservati alle persone con disabilità. «Inciviltà e maleducazione», commenta il comandante della Polizia locale Marco Cantori, «cattive abitudini che stiamo cercando di cambiare garantendo più controlli sul territorio, ora che la squadra di agenti si è allargata possiamo potenziare finalmente il servizio strada per strada».

La mappa dove si concentra il fenomeno del parcheggio in divieto parte da via San Luigi, per proseguire in via Matteotti. È qui che fioccano le sanzioni per sosta sul marciapiede, problema segnalato quasi all’ordine del giorno da pedoni, in primis da anziani in carrozzina o con deambulatore costretti a utilizzare la strada per poter passare. Raffica di multe anche in via San Martino, dove spesso le auto vengono lasciate in doppia fila per carenza di stalli, così come non viene rispettato il disco orario. E in via Trieste, con la pista ciclabile - verniciata a nuovo di recente - utilizzata ogni giorno come parcheggio d’emergenza dai clienti dei bar e delle attività commerciali vicine al Municipio.

Non solo il centro

Problema che si allarga anche nei quartieri satellite di Selargius. A Is Corrias i disagi si concentrano in via Goceano, a Su Planu invece le auto sanzionate sono soprattutto in via Ariosto: è qui che mamme e papà parcheggiano lungo il marciapiede a inizio e fine mattina, quando i figli entrano ed escono da scuola, tanto che si sta valutando di installare alcuni archetti in metallo per frenare la sosta in divieto.

L’assessore

Oltre mille le sanzioni fioccate dall’inizio dell’anno, la maggior parte concentrate negli ultimi quattro mesi. «Abbiamo intensificato i controlli su tutto il territorio e si procederà ancora in questo senso», ribadisce l’assessore Gessa, «l’intento è garantire la sicurezza nelle nostre strade e porre fine agli inaccettabili fenomeni di inciviltà, come la sosta non autorizzata negli stalli riservati ai portatori di handicap. Atti inqualificabili per i quali non si avrà alcuna tolleranza».

