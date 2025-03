Sosta selvaggia, rubati gli ultimi dissuasori di via Garibaldi 

Non ci sono parcheggi in via Garibaldi? Non c’è problema, basta rubare i dissuasori. È quanto accaduto nei giorni scorsi in uno dei pochi tratti (a pochi passi dall’incrocio con via Roma) dove erano ancora presenti i paletti in ferro anti-sosta selvaggia. Gli altri dissuasori, che partivano dall’incrocio con via Martini e proseguivano lungo tutta la strada, erano già stati portati via anni fa e mai più sostituiti. Qualcuno ha pensato di eliminare anche i restanti, in modo da garantirsi il parcheggio creando disagi non solo a chi transita nella via ma anche a chi deve uscire dalle proprie abitazioni con l’auto e non può fare manovra per via dei veicoli lasciati in sosta laddove non si potrebbe parcheggiare.

È l’ennesimo raid in una strada che vive una situazione difficilissima dal punto di vista della viabilità. Perché, anche coi cartelli che indicano il limite di trenta chilometri orari e il divieto di accesso ai mezzi pesanti, si sfreccia a oltre cento chilometri orari e i camion vanno e vengono a tutte le ore. E pensare che c’è anche un asilo, gestito dalle suore che in più occasioni hanno chiesto la sistemazione di dossi o di attraversamenti pedonali rialzati, almeno per garantire l’uscita e l’entrata in sicurezza dei bambini. ( g. da. )

