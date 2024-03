Sosta selvaggia, record di multe 

Dalle 9 del mattino Sanluri diventa un grande parcheggio a cielo aperto, con auto in sosta ovunque si crei uno spazio libero. Non c’è zona del centro città che non soffra del fenomeno della “sosta selvaggia”: mezzi parcheggiati sui marciapiedi, sulle strisce perdonali, sugli spazi riservati alle fermate dei pullman di linea, nelle zone con disco orario, nei passi carrai, persino nei posti riservati ai disabili. L’immagine desolante emerge dai dati della Polizia municipale, guidata dal comandante Roberto Gallus: nel 2023 il comportamento trasgressivo è costato caro a 500 automobilisti, multati per circa 50 mila euro, somma comprensiva degli importi per le violazioni notificate negli anni precedenti.

I servizi

Il caos parcheggi essenzialmente è dovuto al fatto che Sanluri si addormenta con i suoi 8.400 residenti e alle 9 si sveglia con 15 mila presenze. La prova: gli ospiti cominciano ad arrivare alle 8 e se ne vanno alle 20, l’auto non è mai parcheggiata la notte né la domenica né giorni festivi. «Ormai è noto - ricorda il sindaco, Alberto Urpi - quanto la città sia cresciuta e arricchita di molti servizi, dalla Asl al giudice di pace all’Agenzia delle entrate, al Centro per l’impiego, alla Caserma dei carabinieri, della Finanza, della Polstrada. Se aggiungiamo le scuole, a partire dal Nido, i negozi e i supermercati sono centinai i lavoratori che arrivano da tutto il Campidano e non solo». Sul fronte della sicurezza ricorda: «Abbiamo ridotto le sanzioni per eccesso di velocità grazie ai rialzamenti pedonali, il limite di 30 all’ora e diversi autovelox, alcuni mobili».

Le multe

Un anno d’interventi quotidiani sul territorio da parte della Polizia locale in nome della sicurezza stradale, della tutela ambientale, degli illeciti amministrativi nel settore dell’edilizia. Nell’insieme i controlli degli agenti hanno pizzicato 150 automobilisti in più rispetto al 2022. L’infrazione in aumento è stata il divieto di sosta, segno meno 20 per limite di velocità, quasi sparite quelle per guida senza cintura, in stato di ebbrezza o sotto uso di sostanze stupefacenti, come pure per l’utilizzo di telefono alla guida, ma anche per chi si mette al volante senza assicurazione. «I cittadini ci chiamano - dice Gallus - perché da noi aspettano risposte o chiedono indicazioni. Sono tanti gli interventi per chi si trova l’auto parcheggiata davanti ai passi carrai e non può uscire dal garage, così per la sosta davanti all’ingresso dei negozi, per il posto riservato ai disabili e occupato da chi non ne ha diritto. Spesso anche per i mezzi in sosta nelle aree con disco orario, dove l’ora consentita diventa mezza giornata». Caso a parte quello della sosta lungo le strade cittadine. «In quasi tutte le vie principali – aggiunge il comandante - c’è il divieto di sosta da un lato, segnale obbligato dalla strada stretta, al fine di evitare ingorghi. Puntuali le lamentele, in particolare dei pedoni, che si ritrovano l’auto sul marciapiede. E la multa sale fino a 335 euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA