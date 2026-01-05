VaiOnline
Sinnai.
06 gennaio 2026 alle 00:09

Sosta selvaggia, pugno di ferro contro i furbetti  

Oltre tremila multe per violazione del codice della strada a Sinnai e nelle frazioni durante il 2025. L’importo totale, ancora non interamente incassato, ammonta a 263mila euro. «Le sanzioni», spiega il comandante della polizia locale, capitano Giuseppe Fiori, «sono state in maggioranza accertate durante la stagione balneare a Solanas e a Torre delle Stelle, dove il mancato avvio del parcheggio a pagamento ha continuato a richiamare i bagnanti in numero decisamente superiore alla fisiologica capienza, con gli inevitabili problemi di viabilità e sosta selvaggia». Inoltre, «sono stati individuati numerosi trasgressori che hanno abbandonato i rifiuti nelle campagne, ora è attesa l’apertura dell’ecocentro a Solanas». La costante presenza dei vigili urbani al mercato rionale del martedì e del venerdì, «ha consentito di azzerare poi il fenomeno dell’abusivismo commerciale e di assicurare il corretto rispetto delle norme a tutela del consumatore, come l’esposizione dei prezzi e la tracciabilità del prodotto». Tanti inoltre, «gli interventi nell’edilizia e contro il randagismo, anche con la collaborazione delle altre forze dell’ordine». Attualmente l’organico della polizia locale è di tredici unità, contro le venti previste. ( r. s. )

