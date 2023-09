Sosta selvaggia, protestano i residenti 

Auto in sosta lungo la pista ciclabile e sopra il marciapiede, il tratto di via Trieste vicino al Municipio continua ad essere il regno della sosta selvaggia a Selargius.

«Succede soprattutto il fine settimana», racconta Dina Pes, residente della zona, «il sabato e la domenica mattina chi va a fare colazione al bar lascia in tutta tranquillità l’auto parcheggiata sul marciapiede e nel percorso dedicato alle biciclette. E spesso capita che resti lì per tutta la mattina». «Il parcheggio sulla pista ciclabile è all’ordine del giorno», conferma Paolo Brau, «è possibile che non si pensi alla tutela di chi si sposta con la bici?». Una delle strade dove, non a caso, si concentra il maggior numero di multe della Polizia locale, insieme a via Istria, ma anche via San Martino e via Calatafimi, in piazza De’ Medici, in via Dante, via Roma e via Bixio, dove gli automobilisti parcheggiano regolarmente in divieto di sosta: sul marciapiede, sulle strisce e nei posti riservati ai disabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA