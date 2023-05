Sosta selvaggia, più controlli ma gli incivili non demordono 

Nonostante i controlli dei vigili, la sosta selvaggia continua a imperversare in città. I più penalizzati sono i pedoni, costretti a passare in mezzo alla strada per via delle auto parcheggiate sopra i marciapiedi, nelle isole pedonali e nel bel mezzo delle strisce. Succede ovunque in centro e in periferia per via di automobilisti incivili per nulla spaventati dalla presenza del carro attrezzi che due-tre volte a settimana esce in ausilio agli agenti di polizia locale.

È soprattutto nel quartiere di Santo Stefano tra le vie Scarlatti, Boccherini e Mercadante che il passaggio riservato ai pedoni viene utilizzato come un parcheggio improvvisato ma i problemi non mancano neanche in altre zone. In piazza Azuni, ad esempio, la sosta sull’isola pedonale è all’ordine del giorno.

Stessa scena nelle aree riservate al carico e scarico e ai disabili. Basta fare un salto tra le vie La Marmora e Vittorio Emanuele dove sono stati sistemati spartitraffico e fioriere per combattere la sosta selvaggia e dove si continua a sostare non solo sulle strisce ma dentro gli stessi spartitraffico e nel bel mezzo degli incroci.

Peccato che negli ultimi anni sia venuta a mancare un’arma importante contro la sosta selvaggia: lo street control. Presentato qualche anno fa, l’occhio elettronico immortalava tutte le infrazioni delle auto che incontrava nel proprio cammino.

RIPRODUZIONE RISERVATA