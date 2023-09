Sosta selvaggia, più controlli dei vigili 

Non è bastata la realizzazione degli spartitraffico per arginare la sosta selvaggia. Tra le vie La Marmora e Vittorio Emanuele si continua a parcheggiare in mezzo agli incroci ostruendo il passaggio non solo a chi deve svoltare ma anche impedendo l’accesso e l’uscita dal vicolo ai residenti. Capita però che arrivino anche gli agenti della Polizia locale. I controlli sono stati intensificati negli ultimi tempi proprio per garantire ordine nella zona.

La sistemazione dei cordoli in cemento era stata studiata con l’ufficio Infortunistica dal settore Traffico e viabilità della Polizia locale non solo per contrastare quello che ormai da anni era un parcheggio abusivo in mezzo alla strada ma anche per ridare decoro a un angolo del centro storico da valorizzare dove è presente Su Grifoni Mannu, uno dei simboli della città. Contemporaneamente ai cordoli di cemento, attaccati all’asfalto che non si possono rimuovere in alcun modo, è stata tracciata la nuova segnaletica con uno stop all’uscita da via Vittorio Emanuele per chi deve svoltare verso via La Marmora e con precedenza alle auto che arrivano da piazza IV Novembre. Un altro stop consente l’ingresso e l’uscita delle auto dei residenti del vicoletto. Ma contro gli incivili c’è poco da fare.

