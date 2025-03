«Sosta selvaggia, pericoli continui» 

Auto in sosta lungo la strada, nonostante i parcheggi non ci siano. Una situazione di caos che regna da anni in via Piero della Francesca – a Selargius, a ridosso del quartiere di Su Planu –e finita al centro di numerose interrogazioni del capogruppo del Pd in Consiglio Omar Zaher.

«Non è più tollerabile», dice, «le auto di passaggio sono costrette a invadere la corsia opposta, con la conseguenza che il pericolo incidenti è all’ordine del giorno. Un problema che va contrastato con più controlli e sanzioni per chi parcheggia in divieto». Rischi per automobilisti, ma anche per pedoni: «Chi deve attraversare sulle strisce non ha visuale, è costretto a oltrepassare il serpentone di auto in sosta selvaggia e spesso si ritrova all’improvviso i veicoli in sosta. È arrivato il momento di trovare una soluzione il prima possibile, per evitare che si verifichi davvero qualche incidente grave».

RIPRODUZIONE RISERVATA