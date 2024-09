Sosta selvaggia, ospedale in scacco 

Le auto parcheggiate in divieto di sosta paralizzano il traffico in prossimita dell’ospedale, con rischio di impedire il passaggio anche ai mezzi di soccorso. A rimanere imbottigliato un pullman dell’Arst, costretto a fermarsi fino all’arrivo del carro attrezzi. Ne ha pagato le conseguenze un turista straniero che ha accompagnato la moglie in ospedale e ha parcheggiato la sua vettura incurante del divieto, peraltro ignorato da altri automobilisti che avevano lasciato l’auto in sosta (vietata) sul lato opposto di via Ospedale. Il turista è stato multato e l’automobile a noleggio è stata rimossa con il carro attrezzi.

Caos quotidiano

I parcheggi selvaggi nei pressi del Nostra Signora della Mercede sono all’ordine del giorno: troppe auto, pochi posteggi. Ieri la situazione è rientrata nel giro di poco tempo, la polizia locale è stata avvisata e un suo equipaggio è intervenuto sul posto. «La situazione di disagio – dice il comandante Antonio Murru –in questo caso è stata momentanea perché una nostra pattuglia è subito intervenuta». Il problema però si ripete ciclicamente. «Nell’area dell’ospedale – prosegue Murru – stiamo elevando molte sanzioni, soprattutto per chi sosta nelle aree dedicate alle persone più fragili e nei punti nevralgici per ambulanze e pedoni, in prossimità del presidio. Non possiamo non intervenire in situazioni potenzialmente pericolose».

Rimedi

Che la zona tra ospedale e casa della salute sia congestionata dalle auto non è una novità, dunque urgono rimedi. «Nella vicina area sotto l’istituto salesiano», ribadisce il sindaco Davide Burchi, «intendiamo realizzare una nuova area di sosta. Abbiamo partecipato a un bando e siamo in attesa dell’esito, ma i tempi si stanno dilatando, perciò stiamo valutando soluzioni alternative: a breve ricaveremo dei parcheggi nella zona sottostante la camera mortuaria, con una piccola modifica alla viabilità. L’argomento è stato anche oggetto di confronto con l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. La Regione dovrebbe costruire altri parcheggi nella parte bassa del poliambulatorio». La circolazione dei mezzi Arst nei paraggi non aiuta. «La stazione dei bus in prossimità dell’ospedale non è ideale», riconosce il sindaco. «Stiamo lavorando con Arst e assessorato ai Trasporti per trovare una soluzione alternativa».

