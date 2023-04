Sosta selvaggia nelle isole pedonali: «Pericoli continui» 

Erano state realizzate per garantire ai pedoni di spostarsi in sicurezza soprattutto nelle strade del centro storico, invece le isole pedonali sono ovunque, tutti i giorni e a tutte le ore, alla mercé degli automobilisti indisciplinati.

Sono infatti il regno della sosta selvaggia e basta farsi un giro per la città per rendersi conto della situazione. Da via Porcu a via Garibaldi, da via XX Settembre a via Martini i percorsi pedonali sono aree di sosta improvvisate e a chi passa a piedi non resta altro da fare che camminare in mezzo alla strada con gravi rischi per la propria incolumità. Scene giornaliere ad esempio in piazza Santa Maria che sulla carta è spazio pedonale, nelle realtà passaggio di moto, auto e motorini.

«In molte strade» dice Maria Cocco, 65 anni, «hanno anche tolto i paletti che delimitavano i passaggi. Non sono bastati nemmeno quelli. Non c’è alcun rispetto e se osi dire qualcosa a chi ha parcheggiato dove non si può, ti prendono anche a male parole».

Negli ultimi anni sono stati portati avanti diversi interventi per salvaguardare la sicurezza dei pedoni. I passaggi pedonali sono già stati realizzati in via Porcu, in via Martini e in via Zara. E poi in via Dante, nel lato sinistro dopo via Eleonora D’Arborea, in via Eleonora d’Arborea nel lato sinistro dopo via Dante in direzione via Marconi e in via Cavour nel lato destro dopo via Porcu con direzione via Marconi.

E ancora in via Regina Margherita nel lato destro da via Marconi a via Umberto I: in questo caso il percorso è protetto anche dai dissuasori, in via Umberto I tra via Regina Margherita e piazza Venezia nei lato sinistro e destro, in via Pola dove oltre al percorso pedonale nel lato sinistro dal civico 53, ci sono anche due attraversamenti. Percorsi pedonali anche in via La Marmora nel lato sinistro da Su Grifoni Mannu a via Regina Elena e nel lato destro dopo via Regina Elena in direzione via Vittorio Veneto.