Sosta selvaggia nelle aree pedonali: «Divieti violati, non ci sono controlli» 

«Così tanta sfrontatezza non è accettabile. Villanova è diventata terra di nessuno, altro che tavolini selvaggi, il cancro che avvolge il quartiere del centro storico sono le auto parcheggiate dove non dovrebbero». In piazza San Domenico e piazza San Giacomo, zone pedonali, cresce la protesta dei residenti, e non solo. Soprattutto durante la notte, diventano un immenso parcheggio illegale a disposizione di chi non trova di meglio che lasciare la macchina all’ingresso del ristorante o del locale. Eppure il multipiano di viale Regina Elena è davvero a pochi passi.

Di vigili urbani, poliziotti o carabinieri neanche l’ombra, gli unici deterrenti potrebbero essere i dissuasori ma, come per gli ascensori del Terrapieno, sono fermi da anni. Nessuno nonostante le decine di richieste è riuscito mai a farli riparare, evitando così che le auto entrino in piazze dove bambini, giovani e anziani passano il tempo.

«Vorrebbero anche stare tranquilli, ma questo il Comune non riesce a garantirlo. Anzi, se qualcuno “osa” redarguire gli automobilisti bene che vada viene coperto da raffiche di insulti o, se va male, di botte», aggiungono.

