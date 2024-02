Sosta selvaggia, multati in 8mila  

Alle 9 del mattino di un giorno qualunque, la città è già una giungla: auto parcheggiate sulle strisce pedonali, davanti ai passi carrabili, nei posteggi per i disabili e persino in mezzo alla strada.

I maleducati imperversano da un quartiere all’altro e a dirlo sono i dati della Polizia locale: lo scorso anno sono state circa 8 mila le multe per divieto di sosta.E il numero non è nemmeno la fotografia di quello che accade avvero, perché sono tanti di più quelli che riescono a farla franca.

La giungla

I più penalizzati, manco a dirlo, sono i pedoni. Tutti i percorsi a loro riservati, sono sempre invasi dalle auto: non solo le strisce, ma anche le isole pedonali delimitate a bordo strada e persino i marciapiedi. Basta vedere cosa succede a ogni ora, in piazza Azuni dove l’inciviltà regna sovrana, o in via Porcu, in viale Colombo e in via Volta .

«Le strisce tra via Marconi e via Volta» spiega Elena Perra, 55 anni, «sono costantemente occupate dagli automobilisti perché parcheggiano lì per andare a prelevare allo sportello della banca e non sia mai che debbano fare due passi. Il risultato è che noi che andiamo a piedi non riusciamo a passare e se lo fai notare ti prendono anche a male parole».

In via Bonaria, un tempo a delimitare il passaggio pedonale c’erano i dissuasori. Poi arrivati i lavori per il rifacimento dell’asfalto erano stati rimossi e mai più reinstallati. Così adesso anche quel percorso è alla mercé delle auto. «E noi siamo costretti a passare in mezzo alla strada» evidenzia Maria Asuni 77, «mi chiedo perché non abbiano rimesso i paletti almeno si poteva passare, anche perché questa è una via di passaggio, ci sono tante attività commerciali».

I dati

Delle multe della Polizia locale la maggior parte, oltre 6 mila, hanno riguardato la sosta in area vietata, ossia al di fuori delle strisce blu o in zone di divieto. A queste si aggiungono 187 sanzioni per sosta in aree riservate ai disabili, 191 per la sosta sul marciapiede e 141 sulle strisce.

Altre 263 multe riguardano invece le auto in sosta davanti ai passi carrabili, spesso rimosse anche con il carro attrezzi.

E se di giorno è possibile rivolgersi alla Polizia locale per fare rimuovere i veicoli, la notte invece non c’è nessuno e regna l’anarchia più completa. Proprio per andare incontro ai cittadini, che pagano la tassa, era stato istituito il servizio di carro attrezzi 24 ore su 24. Lo scopo della tassa è anche mettere ordine in una città che era diventata una giungla. Da un quartiere all’altro vigeva la regola di utilizzare le maniere più fantasiose e purtroppo illegali, per garantirsi il parcheggio davanti al proprio cancello: dai dissuasori, alle sedie e persino ai bidoni di vernice.

E proprio per cercare di arginare la sosta selvaggia ogni mese il carro gru, esce con una frequenza di due o tre volte alla settimana in ausilio alla Polizia locale. E la media è di circa cinque rimozioni a servizio, che in genere dura lo spazio di due ore.

