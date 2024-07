Sosta selvaggia, le “multe” dei negozianti 

Antonello Carrucciu, dal suo negozio nel centro di Sestu in via Cagliari, ha trovato una soluzione al problema del parcheggio di carico e scarico. Lasciare un biglietto sulle auto di chi abusa di questo spazio, parcheggiandovi anche tutto il giorno. «Non ho nulla contro chi parcheggia anche per una commissione veloce, ad esempio per ritirare i soldi al bancomat. Ma a volte parcheggiano qui anche da mattina a sera. E i vigili non sempre passano per fare la multa». Così, dove non arriva il blocchetto delle contravvenzioni, ci pensa il bigliettino: «Nel caso non lo abbiate notato, questo parcheggio è destinato al carico e scarico per una sosta di al massimo 15 minuti. Vi informiamo per evitare le multe dalla Polizia Locale».

Lo scenario

Una situazione ancora difficile da gestire, quella di via Cagliari, anche se non sono pure poche le voci che la danno in via di miglioramento. Da qualche anno è stata istituita la sosta con disco orario, che limita la possibilità di occupare i parcheggi troppo a lungo. Il provvedimento è stato abolito durante gli anni del Covid e poi gradualmente i controlli sono ripresi. Ecco allora che c’è chi prova a utilizzare i parcheggi carico e scarico come “zona franca”.

L’emergenza sosta non sembra riguardare tanto i residenti, dato che quasi tutte le case qui hanno il posto auto. Ma forse i parcheggi condominiali non bastano, oppure gli “abusivi” sono persone che per lavoro o altri motivi frequentano la zona. «Abbiamo un negozio di ricambi auto e a volte deve passare il furgone per le consegne o i ritiri. Diventa un problema», continua Carrucciu. Certo via Cagliari è in pieno centro e ricca di negozi; ma la sua conformazione, lunga e stretta, non permetterebbe comunque di creare altri parcheggi con facilità.

Le voci

Poco più in là c’è l’attività di Roberto Marongiu, con la sua piccola flotta di Ape Piaggio per il ritiro e consegna di bombole: «A volte arriviamo la mattina presto e troviamo già il posto occupato anche da qualcuno che lascia l’auto tutto il giorno. Naturalmente complica il nostro lavoro. Non sempre riusciamo a parlare i responsabili». Ne parla anche Gianpaolo Casu, orologiaio: «Sicuramente vorremmo vedere più spesso la polizia qui. Ho anche clienti che vogliono fermarsi un attimo per lasciare l’orologio a riparare, magari anziani, e trovare il posto libero li aiuterebbe». «Riceviamo queste segnalazioni, e ne terremo conto», dice da subito il comandante della Polizia Locale, Giorgio Desogus, «il nostro lavoro a volte è reso più difficile dal numero ridotto di personale. Sestu ha già raggiunto il tetto massimo di spesa, stabilito da normative nazionali. Ma è anche vero che il territorio di Sestu è grande e complesso da gestire, anche per la vicinanza con la ex 131 e i grandi centri commerciali. Aumenteremo comunque i controlli per quanto possibile».

