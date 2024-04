Sosta selvaggia, l’aumento delle multe non scoraggia gli incivili 

Non è bastata la raffica di multe dello scorso anno. In città, la sosta selvaggia continua a regnare sovrana in tutte le strade con conseguenze maggiori soprattutto nelle strette strade del centro storico. Succede ad esempio in via Vittorio Emanuele dove tutti i giorni e a tutte le ore il marciapiede è off limits per colpa delle auto lasciate in sosta.

Proprio in via Vittorio Emanuele si era cercato di mettere rimedio al parcheggio vietato, realizzando spartitraffico e aiuole. Ma non è servito: automobilisti incivili continuano a sostare dove capita persino sopra lo spartitraffico e nei punti di transito. Lo scorso anno sono state circa 8 mila le multe per divieto di sosta emesse dalla Polizia locale e il numero non è nemmeno la fotografia di quello che accade, perché sono tanti di più quelli che invece fanno quel che vogliono riuscendo anche a farla franca. Delle multe della Polizia locale la maggior parte, oltre 6 mila, hanno riguardato la sosta in area vietata, ossia al di fuori delle strisce blu o in zone di divieto. A queste si aggiungono 187 sanzioni per sosta in aree riservate ai disabili, 191 per la sosta sul marciapiede e 141 sulle strisce.

Altre 263 multe riguardano invece le auto in sosta davanti ai passi carrabili, spesso rimosse anche con il carro attrezzi.

