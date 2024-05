Sosta selvaggia, la città è una giungla 

Il malcostume regna sovrano: auto parcheggiate sugli attraversamenti pedonali, a ridosso degli incroci, sui marciapiedi, sulle fermate dei bus e perfino negli stalli riservati ai disabili. Basta fare due passi in città per capire che i 17mila verbali elevati dalla polizia municipale nel 2023 sono una goccia nel mare della dilagante cafonaggine al volante. Ma d’altronde il cattivo esempio arriva dagli stessi dipendenti comunali che parcheggiano le auto del Municipio in piazza Eleonora, piena area pedonale. «Pochi posteggi liberi», si difende qualche automobilista al quale ribattono severe le associazioni dei disabili: «È una questione di civiltà».

Allarme in centro

La zona più “calda” è quella del centro: in piazza Roma c’è sempre chi azzarda soste più lunghe dei dieci minuti consentiti. E se gli stalli liberi non ci sono, ci si accontenta di qualsiasi tratto di strada, ovviamente in divieto. Nei vicoli stretti che ricadono nella ztl «trovare un buco libero è un’impresa», controbattono i residenti, che spesso si ritrovano l’uscio di casa sbarrato dalle macchine. Le lezioni di educazione civica tra i banchi di scuola evidentemente non sono sufficienti a giudicare dal numero di veicoli lasciati sulle strisce pedonali. Da una parte l’atteggiamento degli automobilisti testimonia un’indifferenza ai problemi di sicurezza stradale, dall’altra tradisce una sorta di convinzione di impunità, dovuta anche all’esiguo numero di vigili urbani in strada.

Fioriere e dissuasori hanno limitato il problema in alcune zone “sensibili” come le vie Tirso e Diego Contini, altrove invece i marciapiedi diventano culle per almeno due delle quattro ruote, ostacolando il passaggio dei pedoni e soprattutto di chi vive una condizione di difficoltà motoria.

«Proteste quotidiane»

«Le lamentele sono quotidiane - conferma Maria Grazia Fichicelli di Cittadinanzattiva - la sosta selvaggia è una gravissima mancanza di rispetto non solo nei confronti dei portatori d’handicap, ma verso chiunque». E invece c’è chi non si mette problemi neppure a parcheggiare l’auto nelle aree di sosta riservate ai disabili. «Per fortuna - va avanti la coordinatrice dell’associazione - negli ultimi tempi la sensibilità è aumentata e non sono tantissimi gli automobilisti che commettono questa infrazione davvero antipatica. In ogni caso ricordo ai nostri utenti che, nel caso trovassero gli stalli a loro dedicati già occupati, possono lasciare l’auto sulle strisce blu esponendo il pass».

«Cattive abitudini»

Giova ricordare che il contrassegno può essere utilizzato solo quando il disabile è in auto: la scusa «sto andando a prendere mia nonna, è invalida» non regge più. «Con la nuova normativa che impone la foto del disabile sul pass c’è poco da sgarrare - fanno sapere dall’Associazione italiana sclerosi multipla - purtroppo, però, bisogna ancora correggere tante cattive abitudini degli automobilisti che, pur di non fare pochi metri a piedi, creano grossi disagi alla circolazione e soprattutto a chi è costretto a muoversi su una sedia a rotelle».

