Sosta selvaggia, installata una sbarra a Poggio dei Pini 

A Poggio dei Pini è stata installata una sbarra automatica nel retro delle attività di bar e ristorazione La Terrazza, adiacente al Parco 27 luglio. Questo intervento ha l'obiettivo di riservare l’area, che stava diventando una zona di sosta selvaggia, esclusivamente ai fornitori per il carico e scarico delle merci.

«Si tratta di una novità che potrebbe inizialmente creare qualche disagio o equivoco ma è assolutamente necessaria», dichiara Sergio Arizio, 31 anni, vicepresidente della cooperativa. «Abbiamo riorganizzato la zona retrostante le attività commerciali, trasformando uno spazio utilizzato in modo disordinato in un'area sicura e ordinata».

La nuova sbarra automatica garantirà elevati standard di sicurezza e ordine in una zona cruciale, che funge da ingresso al parco e che vede quotidianamente un notevole flusso di famiglie con bambini. Prima dell'intervento, infatti, le auto cercavano di entrare in contromano e sostavano senza alcuna autorizzazione, creando situazioni di pericolo e disordine. «Ora, invece», specifica Arizio, sottolineando l'importanza della misura per migliorare la vivibilità e la sicurezza del quartiere, «l’intera area sarà completamente riservata al carico e scarico delle merci. Con l’introduzione di questa barriera automatica, si punta non solo a migliorare la sicurezza, ma anche a valorizzare l'area commerciale, rendendola più accogliente e funzionale per tutti».

