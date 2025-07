Sosta selvaggia in piazza Salento, ira dei residenti

Ogni giorno c'è qualcuno che non riesce a uscire dai parcheggi di piazza Salento a Cagliari. Il motivo? Auto in sosta selvaggia, in mezzo alla strada. C'è chi riesce a fare manovra e a uscire, con molta difficoltà e dopo tanti tentativi. Altri invece non ci riescono e si attaccano al clacson, ma spesso non arriva nessuno a spostare l'auto parcheggiata male. E quando invece capita che arrivi il proprietario o la proprietaria, volano giù improperi. «A un certo punto uno perde la pazienza», sbotta Claudia Desogus, abitante della zona, «quando non trovo posto altrove, parcheggio qui. Lo faccio in modo corretto e spesso, quando salgo in macchina per uscire, ci sono diverse auto parcheggiate in mezzo alla piazza che ostruiscono la manovra. Un giorno ho suonato il clacson per mezz'ora ed è scesa la proprietaria: voleva avere ragione, mentre io le spiegavo che lì non ci poteva stare. La discussione stava per degenerare. Questo succede perché non passa mai la polizia municipale». Da quando ci sono i lavori di Abbanoa in piazza Kennedy, via Liguria e via Marche, la sosta selvaggia prolifera, ma in piazza Salento va avanti da molto prima. «Da sempre, perché non ci sono controlli e c’è tolleranza verso i maleducati», dicono gli abitanti infuriati.

