Sosta selvaggia, in arrivo i dissuasori 

La sosta selvaggia a Sestu, anche dopo un incremento delle multe, resta difficile da contrastare. Tanto che il vicesindaco Massimiliano Bullita conferma l’arrivo a breve di dissuasori.

Un punto con molti problemi è per esempio via Monserrato. «Qui spesso gli automobilisti parcheggiano anche sul marciapiede», spiega Marco Cinelli. In via Cagliari il nuovo marciapiede invece ha già i primi segni delle auto, e la zona più critica e davanti al bancomat del Banco di Sardegna. Le strisce pedonali vengono ignorate e il marciapiede ribassato è usato come uno scivolo per salirci e lasciare l’auto, e per gli automobilisti incivili «è solo per un attimo». «Trovare parcheggio qui è già difficile per chi è residente, non mancano nemmeno le auto messe davanti ai passi carrabili, mentre quando vado a piedi devo schivare quelle sul marciapiede», racconta Mattia Cau. La Polizia Locale ha aumentato i controlli e anche le multe ma ancora non basta.

