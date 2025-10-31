Sosta selvaggia e caos attorno a Ingegneria, protestano i residenti 

Sosta selvaggia e caos nella parte alta di via Is Maglias. Ogni mattina è sempre la solita storia: complice la ormai cronica carenza di parcheggi, le auto degli studenti e delle persone (migliaia) che frequentano la Facoltà di Ingegneria finiscono per essere abbandonate un po’ ovunque: negli sterrati, nelle aiuole, sotto gli alberi, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, addirittura in piena curva o in doppia fila. Talvolta i veicoli vanno perfino ad ostruire i passi carrabili delle palazzine vicine, con disagi pesanti. Il tutto in barba alla segnaletica e ai divieti di sosta, con rallentamenti della viabilità ed evidenti rischi per la sicurezza all’incrocio tra le vie Is Maglias e Castelli.

Residenti esasperati

«Il problema è che gli studenti che si recano all’Università sono numerosi e i parcheggi regolari non bastano», sottolinea Annamaria che da sempre vive in via Castelli, «i ragazzi sono disperati, non ne hanno colpa». Chi arriva prima parcheggia. «Gli altri si arrangiano come possono fino ad arrivare ad invadere la nostra zona, inclusi i cortili privati». Tra i residenti, insomma, monta la protesta per i disagi che sono costretti a patire ogni giorno, tuttavia l’auspicio è che possa essere trovata una soluzione a lungo termine. «Nel frattempo regna l’anarchia più totale», aggiunge Davide, «al punto che una mattina mi è capitato di far tardi al lavoro perché non potevo uscire dal mio cancello in quanto il passaggio era ostruito».

Viabilità da rivedere

Una situazione insostenibile perché le auto sono sempre di più, un’unica lunghissima distesa di lamiere che si estende, per centinaia di metri, dal muro di cinta del parco di Tuvixeddu fino alla pineta di via Castelli. «A volte, purtroppo, si assiste anche a spiacevoli diverbi tra automobilisti in sosta improvvisata e residenti in difficoltà», spiegano i residenti. «La gente qui è esasperata, sia chi non trova parcheggio, sia chi rimane bloccato, per non parlare delle code che si formano in via Is Maglias, con tempi di percorrenza assurdi». Uno scenario di non facile soluzione, destinato a tornare all’ordine del giorno del Consiglio comunale. «Tutta la zona è sofferente per via dei vecchi lavori bloccati per il tunnel di Tuvumannu», sottolinea il consigliere Edoardo Tocco, Forza Italia, «di fatto gli abitanti di via Castelli sono imprigionati nel quartiere, faticano ad entrare e uscire. Vivono in un caos e ritengo pertanto che l’Università debba reperire quanto prima altri spazi onde evitare di congestionare l’area, come purtroppo sta invece accadendo».

