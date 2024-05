Sosta selvaggia diventa un caso: poche multe 

Ancora polemiche per i parcheggi selvaggi. Non solo auto in sosta davanti ai passi carrabili e agli ingressi delle case. In molti fanno notare la cattiva abitudine di lasciare la propria vettura a ridosso degli incroci, ostruendo la visuale a chi deve attraversarli, e accade sempre di più di trovare macchine sugli attraversamenti rialzati. «Ho rischiato un incidente con un’auto che proveniva da sinistra rispetto a me, per via di un automobilista che si era fermato in via Marco Claudio Marcello, a ridosso dell’incrocio con via Brigata Reggio», racconta Luciano Massidda, abitante di via Giulio Cesare, «questo modo di parcheggiare è frequente. E di rado vedo multe sui parabrezza». Qualche mese fa è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato in via San Gottardo, molto importante perché in quel punto fu investita e uccisa una donna che attraversava la strada. «Eppure c’è chi lascia l’auto sopra», dice Marianna Pinna Nossai, una residente della zona».

RIPRODUZIONE RISERVATA