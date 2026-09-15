Sosta selvaggia davanti all’ambulatorio Asl 

In via Bizet scatta l’allarme per la sosta selvaggia. Davanti al poliambulatorio Asl si parcheggia anche dove le strisce non ci sono impedendo l’accesso delle ambulanze per le urgenze.

A denunciare la questione è anche la Cisl -Fp con il suo coordinatore territoriale sanità Guido Sarritzu: «La presenza quotidiana di numerose auto e una segnaletica non adeguatamente definita stanno creando disagi sia ai residenti sia agli utenti della struttura sanitaria», dice. «Chiediamo al Comune un intervento per regolamentare in maniera chiara gli spazi attraverso un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale, individuando gli stalli nei quali sia possibile parcheggiare regolarmente e, soprattutto, garantendo che le aree necessarie all’accesso al Poliambulatorio rimangano sempre libere». La priorità secondo il sindacalista «deve essere assicurare percorsi facilmente accessibili e privi di ostacoli, anche per le persone con disabilità, per gli utenti con ridotta mobilità e per coloro che devono raggiungere la struttura in carrozzina o in barella, oltre a consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e sanitari. Non si tratta di impedire la sosta ma di organizzarla correttamente. Occorre trovare una soluzione che concili le varie esigenze: l’ingresso a un presidio sanitario deve essere sempre libero, sicuro e accessibile a tutti».

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