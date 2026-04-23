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Selargius.
24 aprile 2026 alle 00:38

Sosta selvaggia davanti al Municipio 

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Auto in sosta lungo la pista ciclabile e sopra il marciapiede, il tratto di via Trieste vicino al Municipio continua ad essere il regno della sosta selvaggia a Selargius. «Succede ogni giorno, e spesso non si tratta di una sosta veloce», racconta Ilaria Cinus, «passo qui ogni mattina e raramente non trovo qualche auto parcheggiata nella pista per le biciclette». Via Trieste è una delle strade cittadine dove lo scorso anno sono fioccate le multe della Polizia locale: poco più di 760 sanzioni per sosta vietata, fra parcheggi sul marciapiede, negli stalli per disabili, lungo le piste ciclabili, ma anche sugli attraversamenti pedonali - compresi quelli rialzati - in doppia fila, e negli incroci. Oltre via Trieste, il fenomeno riguarda via Crimea, via Istria, via San Martino, via San Lussorio, per citare alcune strade cittadine. (f.l.)

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