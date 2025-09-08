VaiOnline
Oristano.
09 settembre 2025 alle 00:25

Sosta selvaggia, caos in piazza Roma 

Non basta la pavimentazione sporca, la giungla di tavolini e la lastra di lamiera a coprire il ricordo di papa Giovanni Paolo II. Ieri dentro piazza Roma si sono tranquillamente parcheggiate alcune moto mentre altre occupavano lo stallo “a tempo” riservato alle auto. Auto che comunque, come purtroppo capita sempre, erano ai bordi della piazza dove invece vige il divieto di sosta.

Come se non bastasse è emerso, in tutta la sua gravità e nell’assoluta mancanza di controlli, il problema legato ai parcheggi per i mezzi che devono scaricare e caricare merci. Ieri, per l’ennesima volta, un grosso camion si è parcheggiato all’uscita di via Diego Contini, occupando una corsia e l’area riservata alla fermata dei bus. Immancabile la fila di auto e i disagi per i pedoni che dovevano attraversare la strada. In compenso l’unico stallo riservato a questi mezzi era, come sempre, occupato da auto.

