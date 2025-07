Sosta selvaggia, cambia la viabilità in due strade 

Sosta selvaggia in via Pessina e in via De Pretis, cambia la viabilità. Il dirigente della Polizia locale Giuseppe Picci ha firmato un’ordinanza che prevede alcune modifiche nelle due strade dove sono presenti diverse strutture sportive, frequentate da numerose persone che, nonostante le ridotte dimensioni della carreggiata, lasciano i veicoli in sosta in entrambi i latidella carreggiata, causando in tal modo intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

Da qui la decisione di istituire il senso unico in via Pessina nel tratto compreso tra viale Colombo e via Manara in direzione di quest’ultima e nel tratto tra via Manara e via Perdalonga in direzione di quest’ultima. Saranno poi tracciati gli stop, con obbligo di fermarsi e di dare precedenza in via Pessina all’incrocio con via Manara e via Perdalonga e in via Millelire all’incrocio con via Pessina. All’incrocio con via Pessina ci sarà l’obbligo di andare dritti in via Perdalonga mentre all’incrocio con via Pessina bisognerà andare dritti in via De Prestis. Ancora sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via De Pretis sul lato destro in direzione via Pessina, in via Perdalonga lato destro verso via Pindemonte tra via Iglesias e via Pessina. In via Iglesias altro stop all’incrocio con via de Pretis.

