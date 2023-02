Sosta selvaggia, arrivano i dissuasori 

«È finita l’anarchia». Sandra Cortis, casa in via Giardini, festeggia. Nel tratto di strada compreso tra le piazze Tristani e Kennedy il Comune ha fatto posizionare i dissuasori, gli archetti gialli per delimitare il passaggio pedonale.

C’è soddisfazione tra i residenti. «Finalmente non vedremo più le macchine parcheggiate dove passano le persone, anziani e disabili compresi», dice Cortis. Quotidianamente, infatti, i veicoli di non residenti sostavano anche per ore sul passaggio pedonale e difficilmente si vedeva il carro attrezzi.

Gli archetti sono stati posti solo da un lato della strada, poiché l’altro, anch’esso riservato ai pedoni, serve ai residenti che sostano brevemente per posare la spesa a casa propria e, inoltre, ci sono dei parcheggi. Un altro abitante, Massimo Onnis, non vede solo i pro: «Da un lato è giusto, almeno non ci sarà più il far west, dall’altro però è controproducente perché, in una strada stretta come questa, se il corriere si ferma un secondo per consegnare qualcosa, le auto che transitano non riescono a passare e si crea l’ingorgo». Poi c’è chi non demorde e parcheggia pure davanti agli archetti, negli orari di punta, quando escono gli studenti della scuola media di via Piceno. Creando il caos, con le auto incolonnate che suonano all’impazzata.

