Sosta selvaggia a Quartello, i residenti chiedono maggiori controlli 

Lo scenario è sempre lo stesso, a ogni ora del giorno. In via Danimarca, una delle strade più trafficate di Quartello per via della presenza di numerose attività commerciali, è la sosta selvaggia a regnare sovrana.

Le auto vengono lasciate ovunque a ridosso della rotatoria, negli spartitraffico, in curva, nei divieti. Tanto che sono continue le chiamate alla Polizia locale che molto spesso è costretta a intervenire nella zona per multare e far spostare i veicoli che intralciano la circolazione. Purtroppo nella zona i parcheggi non sono sufficienti a contenere sia le auto dei residenti delle palazzine sia quelle delle tante persone di passaggio che si recano nelle attività commerciali. E la sosta selvaggia imperversa anche il sabato nel giorno dell’allestimento del mercato di Campagna Amica. In tutta la zona intorno a via Germania e in via Pitz’e Serra infatti, pur di accaparrarsi il posto più vicino possibile alle bancarelle, si lascia l’auto ovunque a intralciare la circolazione e anche sulle strisce pedonali a ostacolare il passaggio dei pedoni.

Per questo gli stessi residenti hanno chiesto la presenza fissa dei vigili nel giorno di allestimento del mercatino.

RIPRODUZIONE RISERVATA