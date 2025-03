Sosta selvaggia: 10mila multe 

Boom di multe per divieto di sosta in città. Da gennaio 2024 a gennaio del 2025 sono state 10.199 le sanzioni, di cui 4762 inflitte dagli ausiliari di controllo alle strisce blu, il resto dagli agenti della Polizia locale. Ma basta guardarsi intorno per capire che i numeri da record potrebbero essere persino sottostimati.

A ogni ora infatti si trovano auto in sosta sulle strisce pedonali, in mezzo agli incroci e nei posteggi riservati ai disabili. Per non parlare di chi parcheggia davanti ai passi carrabili: nonostante i controlli più rigidi e la possibilità di chiamare il carro attrezzi, sono state 304 le multe per questo tipo d’infrazione. E il problema più grande resta sempre lo stesso: se durante il giorno è possibile rivolgersi alla Polizia locale per far rimuovere le auto, di notte non c’è nessuno per far rispettare i divieti.

Le proteste

«Noi abbiamo due passi carrabili in via Garibaldi» spiega Fabiano Perra, «ma continuano a parcheggiare senza problemi. Se rientro a casa e ho pagato la tassa per avere il passo libero non mi sta bene trovarmi davanti un’auto. Mi è capitato di chiamare la pattuglia dei vigili e sono venuti, ma devi perdere tempo, devi chiamare, non va bene che la gente non rispetti le regole». La tassa sui passi carrabili era stata istituita proprio per mettere ordine in una città che era diventata una giungla. Da un quartiere all’altro vigeva infatti la regola di utilizzare le maniere più fantasiose per garantirsi il parcheggio davanti al proprio cancello: dai dissuasori, alle sedie, ai bidoni di vernice.

Cattive abitudini

E poi ci sono quelli che parcheggiano sopra i marciapiedi: 215 i multati ma potrebbero essere il triplo se non di più. Basta farsi un giro nel quartiere di Santo Stefano tra le vie Boccherini, Mercadante e Cilea dove i pedoni non possono far altro che passare in mezzo alla strada perché, dice una passante, Rita Porcu, «i marciapiedi sono per le auto che a volte ci restano anche tutto il giorno».Sono invece 84 le multe per sosta sulle strisce pedonali: è routine ad esempio nell’attraversamento in viale Colombo a pochi passi dalla rotatoria di via Marconi e in quello tra via Marconi e via Volta dove le strisce non sono mai libere: di fronte c’è la banca e guai a cercare parcheggio.«La questione» rileva una altra residente Carla Fadda, «è che non c’è educazione. Parcheggiano anche in mezzo agli incroci, togliendo la visibilità a chi deve passare con il rischi di gravi incidenti».

Le strisce blu

Oltre 4000 invece le multe per non aver esposto il tagliando sulle strisce blu o per chi arriva in ritardo rispetto all’orario del ticket. Coglierli sul fatto non è difficile grazie ai nuovi sistemi a disposizione degli ausiliari che hanno con loro un palmare che permette di verificare in tempo reale chi sono i trasgressori. La sanzione è di 38 euro, che si riduce a 27 se si paga entro i primi cinque giorni.

