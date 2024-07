Sosta notturna vietata sulla via per Cala Fuili 

Importante novità riguardo la circolazione stradale sulla litoranea della provinciale 26. Il Comune di Dorgali, insieme alla Provincia di Nuoro, ha deciso di proibire la sosta e la fermata notturna lungo la strada, dall’incrocio tra via Laconi e via Sos Dorroles fino a Cala Fuili. Questa misura sperimentale ha ricevuto un feedback per ora positivo dai residenti e dal pubblico social, come unica misura concreta per contrastare il camperismo selvaggio e affrontare i problemi di igiene pubblica e sicurezza derivanti dai pernottamenti abusivi, inclusi lo smaltimento inappropriato di rifiuti e scarichi. La restrizione sarà attiva per luglio e agosto e coinvolgerà tutti i veicoli, incluse le motociclette. Unica nota negativa è che a tutti verrà di fatto impedita la sosta per ammirare le stelle o scendere in spiaggia durante la notte, a meno di arrivare a Cala Fuili in bici o a piedi. (a. s.)

