Sosta nel multipiano, si paga un euro all’ora 

Un euro all’ora, dieci euro al giorno. Sono le tariffe del nuovo parcheggio di via Sant’Alenixedda), inaugurato martedì dopo 15 anni di attesa in coincidenza con l’inaugurazione del mercato provvisorio di piazza Nazzari. Dispone di 173 posti auto, oltre a 5 parcheggi riservati alle persone con disabilità e 15 posti per le moto.

A disposizione anche i nuovi posti auto a spina di pesce in via Sant’Alenixedda e nella vicina piazza Giovanni XXIII, nell’anello esterno del mercato San Benedetto e il multipiano di via Manzoni. A breva Parkar prenderà la gestione anche dell’altro parcheggio a due piani di Sant’Alenixedda, che, con i suoi 270 stalli aumenterà ulteriormente la disponibilità di posti auto in una zona strategica.

Per raggiungere il mercato provvisorio, informa il Ctm, si possono utilizzare le linee 1, M, 3, 6, 13, Cep e 29 del Ctm.

RIPRODUZIONE RISERVATA