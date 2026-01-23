Sosta irregolare, arrivano i dissuasori 

Continua a essere una piaga difficile da arginare il fenomeno della sosta selvaggia in centro storico, con troppe auto posteggiate sulle strisce pedonali, in prossimità degli incroci o davanti ai passi carrabili.

I numerosi esposti mandati al Comune dai residenti hanno quindi spinto la Polizia locale a intervenire: sono in arrivo sei nuovi dissuasori, che saranno installati per impedire materialmente i parcheggi irregolari e prevenire intralci alla circolazione. Nello specifico, ne saranno posizionati tre in via del Redentore, due in via Giulio Cesare e uno in via Pio IX. «Trattandosi di punti nevralgici, la sosta irregolare dei veicoli, nonostante i divieti, causa blocchi, ingorghi e rallentamenti alla viabilità, nonché disagi per i pedoni, in particolare per le fasce considerate deboli», si legge nel provvedimento firmato dal comandante dei vigili Mauro Soru. Situazioni che provocano disagi specialmente durante le ore di punta. (d.l.)

