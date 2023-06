Sosta in spiaggia, pass scontati per i residenti nel Comune 

Sosta gratuita in spiaggia dalle 13 alle 14.30 e prezzi ridotti per residenti, ospiti delle strutture ricettive e lavoratori. Lo ha stabilito anche quest’anno l’amministrazione comunale per tutelare, fra l’altro, «i cittadini residenti nel territorio – viene riportato nella delibera approvata dalla Giunta - che contribuiscono al mantenimento dei servizi e all’economia locale». Il pass residenti (comprese le forze dell’ordine in servizio a Castiadas) è di dieci euro (abbonamento mensile) o venti euro (tutta la stagione, sino al 31 ottobre). Per chi invece ha un’attività commerciale o lavora come dipendente l’abbonamento mensile è di 25 euro.

Gli ospiti delle strutture ricettive avranno la possibilità di ottenere un pass mensile al costo di cento euro o giornaliero per cinque euro (il costo intero di un parcheggio in alta stagione è di dieci euro al giorno per le auto). I pass saranno rilasciati dall’ufficio della polizia locale. Vicino ad ogni spiaggia, in ogni caso, è stata prevista una minima percentuale di parcheggi liberi. Altri parcheggi liberi si trovano un po’ più distanti. «L’ingresso gratuito durante l’ora del pranzo – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – è stato introdotto per favorire l’afflusso verso i chioschi in spiaggia. Stiamo inoltre valutando se introdurre il numero chiuso a Cala Pira già da quest’anno». A Cala Pira, per il momento, non c’è un chiosco autorizzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA