Sosta in Costa Verde: assolto il dirigente 

Il Tribunale di Cagliari ha assolto con formula piena perché «il fatto non sussiste» il dirigente del Comune di Arbus, Luigi Saderi, 64 anni, dall’accusa di aver favorito l’aggiudicazione della gara d’appalto per l’attivazione dei parcheggi sulla Costa Verde, per falsi presupposti fraudolenti al fine di indurre la Giunta all’affidamento diretto del servizio al vecchio gestore. Con la sentenza di assoluzione, il giudice ha stabilito che non si configura «il delitto di turbata libertà degli incanti», mentre il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a dieci mesi di reclusione.

Innocente

L’imputato, appreso il verdetto, si è emozionato: «È finito un incubo. Ora finalmente posso dire di essere ufficialmente in pensione». Questo perché l’avviso della Procura della Repubblica che lo informava di essere sottoposto a indagine per «inadempimento di contratti pubblici e frode in pubbliche forniture» gli fu recapitato il 9 gennaio del 2022, pochi giorni prima del suo ultimo giorno di lavoro in Comune per andare in pensione.

Il processo

Le testimonianze in Aula del segretario comunale, Claudio De Martis, e dell’assessore all’Urbanistica, Gianni Lussu, hanno smontato la tesi accusatoria: «La gara si è tenuta con i presupposti dell’emergenza pandemica, con la stagione balneare alle porte». Lussu ha precisato: «La decisione di Saderi non è stata assunta in piena autonomia, l’invito è arrivato con una delibera di Giunta. Lo scopo era evitare i rischi che avremmo corso lasciando la spiaggia di Piscinas priva di parcheggi. Eravamo pronti per un nuovo bando per il triennio 2020-2023, il Covid ha bloccato la procedura. Non restava che l’affidamento diretto a chi aveva le carte in regola per partire subito». Nel frattempo la ditta dei fratelli, Gianluca e Simone Atzeni, presentò la manifestazione d’interesse per l’area sosta. «Non la presi in considerazione. Valutazioni fatte da me», ha ammesso Saderi davanti al giudice. E loro si sono costituiti parte civile al processo.

La vicenda

I fatti si riferiscono alla stagione estiva 2020, quando in piena pandemia la Giunta si rese conto che l’appalto dei parcheggi estivi a Piscinas, Pistis e Scivu era scaduto. Troppo tardi per una nuova gara, così la questione passò in mano a Saderi, considerata l’assenza della responsabile dell’ufficio urbanistica. Avviato il servizio, la lettera di un consigliere comunale segnalava ai carabinieri l’irregolarità della gestione dei parcheggi. Seguirono le indagini e il rinvio a giudizio di Luigi Saderi. Il difensore, l’avvocata Rita Sanna, ha chiesto il rito abbreviato. L’udienza nei giorni scorsi e l’assoluzione perché «il fatto non sussiste».

