Sosta in centro, da lunedì in vigore il disco orario  

Per dare impulso all'economia e favorite tutte le attività commerciali, a partire da lunedì, la Polizia locale, ricostituita circa un anno fa dall'attuale amministrazione comunale, intensificherà i controlli sui parcheggi del centro cittadino, disciplinati col disco orario. Questo al fine di favorire la rotazione nelle aree di sosta nelle zone di maggiore intensità di traffico e dove c'è maggiore presenza di servizi: corso Umberto, via Sardegna e piazza Sant’Antonio. È stato disposto – è sottolineato in una nota dell’amministrazione comunale – che la sosta avvenga secondo i limiti temprali previsti dalla segnaletica. «Non si tratta di una azione punitiva nei confronti dei cittadini o a favore dei commercianti - spiega Alessandro Corrias, comandante della Polizia locale di Macomer - vogliamo semplicemente seguire la linea stabilita assieme all'amministrazione comunale, in collaborazione con l'ufficio tecnico, per ridare decoro e creare una cittadina vivibile sotto tutti i punti di vista. Siamo impegnati su diversi fronti, anche con l’attività di formazione, per rendere più efficace la videosorveglianza in tutto l'abitato, con 80 telecamere, dotate di lettori di targa».

La Polizia locale è stata ricostituita dall'amministrazione comunale attuale, subito dopo l'insediamento, in seguito allo scioglimento dei quella costituita sotto l’egida dell'Unione dei Comuni, dopo una parentesi di dieci anni. L'organico ora conta sette unità, tra cui il comandante. Si procede col rafforzamento delle attività di controllo nel territorio, della viabilità e dei servizi di tutela dei cittadini, con l'utilizzo di nuovi autoveicoli con attrezzature d'avanguardia, dotati anche di defibrillatori. Lo scorso maggio la Polizia locale aveva eseguito una imponente operazione di bonifica, eliminando le carcasse di auto abbandonate ovunque, nelle zone periferiche e nelle campagne.

RIPRODUZIONE RISERVATA