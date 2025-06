«Sosta gratuita per chi ha figli sino a due anni»  

Parcheggiare al Poetto ha un prezzo davvero salato. A pochi giorni dall’entrata in vigore, sotto l’ombrellone tiene ancora banco l’aumento delle tariffe della sosta. Lasciare l’auto all’ippodromo, aperto dalle 8 a mezzanotte tra via Isola San Pietro e viale Poetto e gestito dalla società Parkar, costa 14 euro per 10 ore; 9 euro per 6 ore; 5 euro per tre ore.

Le polemiche non mancano.

«Le nuove tariffe del parcheggio del Poetto rientrano in una fase di sperimentazione e di ripensamento tariffario, nell’ottica di un miglioramento generale dei servizi di trasporto pubblico», afferma Yuri Marialis, assessore alla Mobilità. «Al Poetto restano migliaia di posti auto gratuiti, mai tracciati con le strisce blu. Per venire incontro alle famiglie e alle categorie più fragili, è confermata la gratuità del parcheggio nell’area dell’Ippodromo per i possessori del contrassegno rosa, rilasciato alle donne in gravidanza e utilizzabile per chi ha bambine e bambini di età inferiore ai due anni. Infine, le tariffe applicate restano inferiori rispetto a quelle in vigore nel centro città, nonostante» conclude Marcialis, «il Poetto diventi una zona centrale nel periodo estivo».

