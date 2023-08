Sosta gratis (per ora) a Pistis e Piscinas 

Auto e camper gratis sulle strisce blu. Dopo lo stop del Tar ai parcheggi a pagamento sulla Costa Verde, ieri, primo giorno con i parcometri sigillati e i parcheggiatori a casa, le code davanti all’ingresso dell’area sosta sono state inevitabili. Gli automobilisti volevano assicurarsi di poter lasciare l’auto senza il rischio di trovare la multa sul tergicristallo.

«Qualcuno – racconta il coordinatore del servizio di salvamento a mare del Comune di Arbus, Matteo Melis – si è avvicinato alla torretta per chiedere informazioni. Abbiamo spiegato cosa era successo. Alcuni hanno parcheggiato, altri hanno preferito un posto in strada e negli spiazzi liberi». Il passaparola ha sciolto dubbi e perplessità e tutti sono stati ben felici di parcheggiare gratis, sulle spiagge di Piscinas e di Pistis. Complice il forte maestrale che ha scoraggiato tante famiglie dal recarsi al mare, la giornata è passata senza problemi. Non sono mancati i controlli della Polizia municipale, in vista di possibili disagi per la chiusura dei parcheggi: gli agenti hanno tranquillizzato gli automobilisti assicurando che per il momento l’area era libera e nessuno sarebbe stato sanzionato. Invece, sono state accertate alcune violazioni al codice della strada: cinque i multati per divieto di sosta.

«La situazione – ricorda il sindaco, Paolo Salis – resterà così ancora qualche giorno: giusto il tempo per verificare gli atti della gara d’appalto, come chiesto dal Tar». Da oggi, aggiunge, «gli uffici saranno impegnati per risolvere il problema il prima possibile. Ferragosto è vicino e in tanti scelgono il nostro litorale».

