Sosta gratis per le donne in gravidanza 

Nelle strisce che delimitano i parcheggi in città, oltre al bianco per la sosta gratuita, al blu degli stalli a pagamento, al giallo per gli spazi riservati ai disabili e a quelli verdi per le auto elettriche, si aggiunge il colore rosa. Un colore dedicato agli spazi riservati per le donne in gravidanza o le mamme (ma anche i papà visto che la delibera parla «di genitori») purché con figli minori sino a due anni. Una scelta che va incontro alla famiglia e alle necessità di chi ha dei bimbi piccoli che evidentemente impone difficoltà di mobilità. La Giunta comunale li ha istituiti pochi giorni fa e in totale, per ora, saranno quindici i parcheggi gratuiti ricavati nelle vie del centro e della periferia.

La decisione nasce dalla volontà d favorire la parità di genere ma anche dalla necessità di adeguarsi alle disposizioni del nuovo codice della strada. Per poterli utilizzare si dovrà avere del “permesso Rosa” una autorizzazione da richiedere al comando della polizia locale. Uno stallo rosa verrà ricavato rispettivamente in piazza Italia, via Date, piazza Crispi, via Deffenu, via Brigata Sassari, via Mannironi, viale Costituzione, viale Repubblica, via Ballero, via San Francesco e viale Sardegna. Due parcheggi rosa invece saranno disponibili in via Lamarmora e in via Manzoni.