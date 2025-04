Sosta, ecco i dissuasori 

Arrivano i paletti dissuasori in via Cagliari, davanti alla banca, e in viale Vienna, davanti al parco. «Qui gli automobilisti indisciplinati continuavano a parcheggiare sul marciapiede, rendendo inutile una rampa per chi ha difficoltà a camminare. Abbiamo ricevuto tante richieste dai cittadini», commenta il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. «Obiettivo raggiunto» dichiara la sindaca Paola Secci. (g.l.p.)