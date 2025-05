Sosta e sensi unici, ecco la rivoluzione 

A Sinnai è in corso la rivoluzione, non silenziosa, della viabilità. Cantieri spuntano un po’ ovunque e riguardano marciapiedi, sotto servizi, segnaletica orizzontale e verticale, parcheggi, sensi di marcia. «Abbiamo un obiettivo», spiega l’assessore comunale alla Cultura, al turismo e alla mobilità Cristiano Spina: «La sicurezza e il miglioramento della viabilità». Una delle «priorità della Giunta», concorda la sindaca Barbara Pusceddu, «appena ci siamo insediati siamo andati a cercare le risorse necessarie per la progettazione e le opere». Nell’immediato futuro i residenti avranno nuovi attraversamenti pedonali e camminamenti e dovranno abituarsi a modifiche in alcune delle direttrici di marcia principali.

Il tutto, se il programma fosse rispettato, entro pochi mesi. «E non finisce qui», aggiunge la prima cittadina, «perché rifaremo l’asfalto su molte strade ed elimineremo le barriere architettoniche».

Le strisce

Al momento sono disponibili finanziamenti regionali per complessivi 140mila euro «destinati alla sicurezza stradale, nostro obiettivo primario», sottolinea Spina, «ma anche a rendere più scorrevole il traffico e a ridurre la velocità. Un problema in aumento». Il primo intervento, già avviato, riguarda i nuovi marciapiedi di via Perra, poco dopo l’ingresso al centro abitato, e via Della Libertà, che si ricongiunge alla Provinciale 15 per Maracalagonis. Qui saranno sistemati anche alcuni attraversamenti pedonali rialzati necessari a rendere più sicuro il passaggio dei pedoni. «Saranno otto in tutto quelli che realizzeremo tra Sinnai e Solanas», aggiunge l’assessore, legando la decisione allo «studio fatto sulle zone più pericolose».

Analisi che ha portato a individuare come strade su cui sistemare le nuove strisce «via Perra all’incrocio con via Roma, via Roma poco prima dell’incrocio con via Trieste, via Della Libertà, via Roccheddas, via Trieste davanti alla farmacia, via Pineta, via Giardini e a Solanas».

Interventi in via di realizzazione da parte di un’impresa che ha chiuso col Comune un accordo quadro della durata di tre anni durante i quali si occuperà di tutti gli interventi predisposti dall’amministrazione. In questo caso, fatto ogni scongiuro possibile, l’ipotesi è terminare i lavori entro qualche mese. Compresi quelli relativi alle modifiche della viabilità.

Le strade

Cioè il secondo livello di questa sorta di “rivoluzione” della circolazione cittadina, in parte già introdotta in un recente passato con modifiche simili. Aggiustamenti ritenuti utili, se non necessari, per rendere più scorrevole e sicura la circolazione riducendo i rischi di incidenti agli incroci e, perché no, aumentare il numero di parcheggi sui due lati. «La ditta interverrà sulla segnaletica orizzontale e verticale e la Polizia municipale, una volta dato il via libera, controllerà la situazione perché gli automobilisti si abituino».

Sono in arrivo sensi unici di marcia in via Limbara (che si trova sulla parte sinistra del paese dirigendosi verso Maracalagonis), percorribile solo verso sud, e in alcune delle strade tutt’intorno (esempio: se in un caso si potrà procedere da est a ovest, nella strada adiacente si procederà solo da ovest a est); lungo tutta via Leonardo da Vinci in direzione via Roma; in via Funtanaziu; in via Mannu verso via Fara; in via Gorizia, direzione via Trieste-via Forreddu. Altre due strade sono sotto osservazione: via Volta e via Marconi. Lungo quest’ultima, che dalla zona del cimitero conduce alla zona della Pineta, si trovano diversi incroci dalla visibilità molto ridotta e una curva a gomito, con seguente discesa (o salita in base alla direzione), dall’alta pericolosità.Dovuta anche, se non soprattutto, alle auto lasciate in sosta proprio a ridosso di quei punti. «Stiamo valutando la situazione», sottolinea l’assessore Spina, «comunque interverremo per aumentare la sicurezza».

Parcheggi

Infine, i parcheggi e la velocità. «Stanno diventando un grave problema». Gli spazi destinati ai disabili, circa 70 nel paese e 12 a Solanas, sono spesso occupati abusivamente nonostante siano previste multe sino a 330 euro e 4 punti in meno sulla patente. «Ora renderemo ben visibile la segnaletica orizzontale e verticale mentre le pattuglie dei vigili urbani controlleranno la situazione». Così anche per chi lascia le macchine in curva o troppo vicine agli incroci. «Bisogna intervenire sull’educazione stradale, sta cambiando il comportamento».

L’amministrazione ha fatto una «mappatura completa del paese e ha individuato i punti critici. Rifaremo la segnaletica nelle zone in cui è assente e la elimineremo dove è inutile». Saranno realizzate anche nuove aree col disco orario, già presente «nelle aree a maggiore presenza di esercizi commerciali come via Roma e via Trieste». Ne sorgeranno altre nella stessa via Roma e in via Colletta, via Della Libertà e via Giardini per incentivare un ricambio impedendo la sosta perpetua.

Per tutto questo servono fondi, ovviamente. «È una continua ricerca, perché si deve considerare anche la manutenzione. Un lavoro che non finirà mai». E in un futuro neanche così lontano magari arriveranno le strisce blu. Ma questa è un’altra storia.

