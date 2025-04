Sosta difficile a Elmas: «A Pasqua meno posti rispetto a marzo» 

Il parcheggio gratuito (per due ore) è sparito, con lo spazio ora destinato agli operatori. L’emergenza cronica legata alla sosta all’aeroporto di Cagliari si arricchisce di un nuovo capitolo: all’inizio di una stagione estiva, che Sogaer già ha anticipato essere da record, si riducono gli stalli per l’utenza. Coi passeggeri – nel 2024 sfondato il tetto dei 5 milioni – che più volte hanno evidenziato i disagi legati alla mancanza di posti, e con la sosta selvaggia alla rotatoria all’ingresso dell’aerostazione che non si è mai interrotta. Sogaer promette: «Dobbiamo garantire che i passeggeri possano prendere i voli, con nuovi parcheggi». Ma nel frattempo, per le oltre 80mila presenze attese per Pasqua, ci saranno meno posti rispetto a marzo.

Il primo cambio, già in vigore da qualche settimana, riguarda il parcheggio noto come “Free2Park”, che da luglio 2023 ospitava le auto in sosta gratuitamente per un massimo di due ore. Soluzione che non aveva del tutto risolto i problemi. Da fine marzo non è più disponibile: l’area è stata riorganizzata, destinata agli operatori dell’aeroporto di Cagliari. «In emergenza abbiamo dovuto fare delle scelte», segnala l’amministratore delegato di Sogaer, Fabio Mereu. «Purtroppo i parcheggi sono saturi. Per la Summer 2025 abbiamo trasferito lì gli operatori, perché dobbiamo anche tenere conto del gran numero di stagionali – aumentato rispetto agli anni scorsi – che necessitano di trovare un posto». L’azienda, in ogni caso, non esclude la possibilità di istituire nuovamente una zona gratuita. Non sarà gratuito come il precedente, ma a breve l’aeroporto di Cagliari punta a inaugurare un nuovo parcheggio chiamato P5 nella zona di Santa Caterina, vicino al multipiano. «Partirà la prima settimana di maggio», anticipa il direttore commerciale di Sogaer, David Crognaletti. «Avrà una tariffa promozionale di 6 euro al giorno, con 250 posti disponibili. L’idea è di testarlo per alcuni mesi: dà un’alternativa ai parcheggi low cost ed extra low cost, che si trovano più in fondo». L’obiettivo di questo nuovo parcheggio – che porterà il totale degli stalli per l’utenza a 1.700 complessivi – è ridurre i disagi, in vista di una stagione estiva che Sogaer anticipa essere da record. Al termine della Summer 2025 è prevista un’ulteriore novità all’aeroporto di Cagliari: «Stiamo avviando il bando per la realizzazione del parcheggio intermodale, che sarà vicino alla stazione dei treni, e speriamo possa partire entro l’anno», annuncia Mereu. Avrà 400 posti e sarà posizionato tra il multipiano e la stazione, in un terreno incolto. «Servirà anche come parcheggio di scambio, con la presenza di mezzi pubblici, e stiamo lavorando in tal senso con Rfi per i collegamenti ferroviari. L’obiettivo è migliorare i parcheggi per l’utenza e gli operatori aeroportuali: stiamo anche implementando, al multipiano, la possibilità di vedere in tempo reale quanti parcheggi sono disponibili e in quale piano», aggiunge Crognaletti.

