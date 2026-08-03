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Iglesias.
04 agosto 2026 alle 00:17

Sosta al Santa Barbara, cambiano le norme 

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Cambiano le regole per l'accesso ai parcheggi interni del presidio ospedaliero Santa Barbara di Iglesias. Come spiegato dalla Asl Sulcis Iglesiente, il provvedimento nasce «a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da utenti e operatori sanitari riguardo alla presenza di veicoli che ostacolavano la viabilità interna e all'accertato utilizzo improprio dell'area come parcheggio pubblico», situazione che avrebbe causato «grave disagio per coloro che hanno effettiva necessità di accedere ai servizi ospedalieri».

Con il nuovo regolamento, l'accesso sarà consentito esclusivamente alle categorie autorizzate. Tra queste figurano dipendenti, mezzi aziendali e delle ditte autorizzate, persone in possesso del Cude, pazienti dializzati muniti di pass, donne in gravidanza, mezzi di emergenza e delle forze dell'ordine, oltre ai veicoli che accompagnano persone con difficoltà di deambulazione o bambini fino ai tre anni. L’azienda precisa inoltre che «eventuali situazioni particolari, non espressamente ricomprese tra quelle indicate, potranno essere valutate caso per caso». Le nuove disposizioni saranno sottoposte a monitoraggio costante e potranno essere aggiornate con ulteriori misure volte a migliorare la fruibilità delle aree di sosta.

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