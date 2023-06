Sosta al mare, sul bando è già polemica 

A pochi giorni dalla pubblicazione del bando, infuriano già le polemiche sulla sosta nella Costa Verde per l’estate 2023. Tra le contestazioni mosse dalla minoranza del Consiglio comunale di Arbus, ci sono i ritardi, le tariffe diversificate in base ai giorni e ai mesi e la mancata indicazione del termine ultimo per presentare le domande. In palio c’è la gestione di 381 stalli distribuiti tra Piscinas (191), Pistis (75) e – per la prima volta – Torre dei Corsari (115) per un bando che ha un valore stimato di oltre 149mila euro e un canone previsto a base d’asta di 26.670 euro, ovvero 70 euro a stallo.

Le critiche

«Ritengo ci siano alcuni elementi che vale la pena sottolineare – dice il consigliere di minoranza Agostino Pilia: – manca la delibera del Consiglio sul Piano del traffico, nel capitolato non si fa cenno ai parcheggi liberi che devono essere tracciati accanto a quelli blu, non sono previste tariffe orarie. E poi: che fine ha fatto la delibera di Giunta che prevedeva la gratuità per i residenti di Torre dei Corsari e Pistis? Per non parlare dei tempi: se la scadenza sarà, come dicono visto che non è indicata in delibera, al 29 giugno, come faranno a far partire il servizio dal primo luglio? Non ci sono i tempi tecnici necessari per l’apertura delle buste e l’assunzione del personale».

La replica

Spiega il sindaco di Arbus Paolo Salis: «Non c’è alcun mistero sulla scadenza del bando, la data non è stata oscurata di proposito ma per un semplice errore. Comunico che il termine è fissato al 29 giugno. Per il resto, le tariffe sono quelle indicate in bilancio e gli sconti per i residenti verranno applicati dal gestore che si aggiudicherà l’appalto. Dei costi se ne farà carico il Comune. Per la prima volta abbiamo inserito nel bando anche l’area di sosta di Torre dei Corsari, in questo modo si eviterà il caos che ha contraddistinto le stagioni passate e risparmieremo il super lavoro agli agenti della Polizia municipale».

Le regole

Ricapitolando: il bando scadrà il 29 giugno e il vincitore dovrà gestire le aree di sosta delle tre spiagge più frequentate della Costa Verde dal primo luglio al 31 ottobre e garantire la pulizia quotidiana dell’area in concessione allestendo un’isola ecologica. Le tariffe varieranno in base al periodo e al tipo di mezzo.

