Sosta al mare, salasso per gli emigrati 

Una brutta sorpresa per gli emigrati che tornano a Teulada per trascorrere le vacanze nelle meravigliose spiagge di Porto Tramatzu e Tuerredda: sino all’anno scorso per parcheggiare le loro auto nelle località costiere pagavano quanto i residenti. Ora, invece, vengono applicate loro le tariffe applicate ai turisti. Un salasso mica da poco: mentre chi vive a Teulada spende un euro al giorno e chi è proprietario di casa paga due euro (tre euro chi risiede in strutture ricettive del paese o ha affitato una casa), tutti gli altri pagano dieci euro al giorno a Tuerredda e sette a Porto Tramatzu, S’Ottixeddu e Is Arenas Biancas.

Le proteste

A sollevare il problema in Aula i consiglieri di minoranza di “Teulada in testa” Alessandro Serafini e Giacomo Piras. Ma, soprattutto, a protestare sono quei teuladini che devono fare i conti con il cambiamento. Antonietta Lai, 79 anni, dopo una vita a Torino, è rientrata a Teulada. Come altri si è recata in Comune per chiedere spiegazioni. «Con le nuove tariffe», racconta, «ai miei figli non sarà concesso il pass residenti che spetta a noi. Quindi potranno beneficiare delle tariffe residenti solo con la nostra automobile, passando da figli di emigrati a turisti, con tariffa massima nel parcheggio comunale». Non diversa la posizione di Sergio Farina, 72 anni e residente in Germania: «Io ho la casa a Teulada, per la quale pago l’Imu e sono parificato ai residenti. Mio figlio verrà in vacanza a casa ma, non essendo considerato proprietario, dovrà pagare la tariffa intera quando si reca al mare con la sua auto».

Il Comune

La posizione ufficiale dell’amministrazione arriva attraverso un post su Facebook del sindaco Angelo Milia: «Si riscontrano», ha scritto il primo cittadino, «casi di persone che dichiarano il falso, usufruendo di riduzioni tariffarie non spettanti. In linea con il principio che le agevolazioni spettano a chi paga le tasse a Teulada non ci sono state modifiche per i residenti e i proprietari di case». Il sindaco si riferisce, in particolare, alla facilità con la quale negli anni scorsi si rilasciavano riduzioni tariffarie non spettanti, grazie a un piano tariffario non ben specificato. «C’è chi richiede», scrive riferendosi a quanto accaduto nel 2023, «lo sconto per un’altra persona dichiarandola suo figlio, chi dichiara di essere proprietario di case inesistenti». In pratica, per Milia, si è provveduto a razionalizzare un sistema che consentiva a troppi di eludere i costi del parcheggio in vigore ormai da 15 anni. Ma la polemica è ben lungi dall’essere conclusa.

